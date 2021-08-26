Kia откажется от модели Rio

Это выглядит несколько странно – неужели корейцы готовы отказаться от курицы, которая несет им золотые яйца? Все не так однозначно!

Продажи прекратятся, но лишь в одном регионе – в Северной Америке, где популярность данной модели падает. Да, как ни удивительно, но за один лишь 2013 год компания смогла реализовать более сорока тысяч легковушек. Правда, с 2018 года по текущий период было продано всего лишь двадцать четыре тысячи легковушек! Если Rio покинет американский рынок, то его место займет седан Forte – он же Cerato.

Заметим, что американский Rio отличается от нашего аналога. Машина оснащается 120-сильным мотором 1.6, но в качестве трансмиссии здесь используется вариатор, а не гидротрансформаторный автомат.