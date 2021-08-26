Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2021

Kia откажется от модели Rio

Kia откажется от модели Rio
Автор фото: фирма-производитель

Это выглядит несколько странно – неужели корейцы готовы отказаться от курицы, которая несет им золотые яйца? Все не так однозначно!

Продажи прекратятся, но лишь в одном регионе – в Северной Америке, где популярность данной модели падает. Да, как ни удивительно, но за один лишь 2013 год компания смогла реализовать более сорока тысяч легковушек. Правда, с 2018 года по текущий период было продано всего лишь двадцать четыре тысячи легковушек! Если Rio покинет американский рынок, то его место займет седан Forte – он же Cerato.

Заметим, что американский Rio отличается от нашего аналога. Машина оснащается 120-сильным мотором 1.6, но в качестве трансмиссии здесь используется вариатор, а не гидротрансформаторный автомат.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Sorento (2021) вид спереди

Kia запускает продажи обновленного Cerato

25 августа 2021
Kia Sorento 2021 вид сзади

Почему в Россию не приедет гибридный Kia Sorento

20 августа 2021
Kia Seltos 2020 вид сбоку

В Kia готовятся представить загадочный Seltos

17 августа 2021

Электрический Kia Soul подготовили для пляжного отдыха

10 августа 2021
KIA Mohave 2020 кресла

В Россию приехала новая версия Kia Mohave

10 августа 2021
Kia Cerato (2022)

В Калининграде началось производство обновленного седана Kia Cerato

02 августа 2021

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2019) останется классикой Тест драйв
25 августа 2021

Lexus ES
"Останется классикой"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) ни капли за шиворот!
Тест драйв
23 августа 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Ни капли за шиворот!"
Haval Jolion - haval jolion (2021) могут ли помочь haval jolion сплетни?
Тест драйв
20 августа 2021

Haval Jolion
"Могут ли помочь Haval Jolion сплетни?"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 4 7