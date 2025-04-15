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15 апр 2025

Kia планирует продать в России 50 000 автомобилей до конца этого года

Kia планирует продать в России 50 000 автомобилей до конца этого года
Автор фото: из открытых источников

Южнокорейская компания Kia рассматривает возможность вернуться на российский рынок. В обновлённой стратегии до 2030 года компания включила продажи в России, обозначив целевой показатель в 50 000 автомобилей до конца этого года

Решение стало известно после презентации стратегии на «2025 CEO Investor Day», где компания озвучила общий целевой объем продаж в 4,19 миллиона автомобилей к 2030 году. Помимо ключевых рынков, таких как Северная Америка, Европа, Корея и Индия, в документе неожиданно появилась и Россия, исключенная из планов еще в прошлом году. Эксперты связывают возвращение российского рынка в стратегию Kia с ожиданиями геополитической разрядки.

Напомним, в 2021 году Hyundai и Kia занимали лидирующие позиции в России с совокупной долей рынка 23,3%. За последние два года автомобильный рынок России вырос более, чем в два раза (с 780 тыс новых проданных авто в 2022 году до 1,83 миллиона в 2024 году). Возвращение может стать логичным шагом для диверсификации продаж корейского бренда.

Не исключается и возможность реанимации завода в Санкт-Петербурге, проданного Hyundai Group в 2022 году с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Компания сейчас также рассматривает действия в рамках неминуемой конкуренции с китайскими брендами, которые с 2022 года смогли занять больше половины российского рынка.
 

При написании новости использовалась информация:
yna.co

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