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20 ноя 2017

Kia показала новый недорогой кроссовер

Kia показала новый недорогой кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia показала на мотор-шоу в Гуанчжоу концепт своего нового кроссовера, который пойдет в серию в следующем году. Никакой информации о машине представители компании не предоставили. Мало того, на стенде машина стояла с наглухо затонированными стеклами.

Все что удалось о ней выяснить: это то, что кроссовер построен на базе предыдущего поколения Kia Sportage, точно также как кроссовер Hyundai ix35, который продается в Китае с весны этого года. При этом NP заметно крупнее Sportage и, вероятнее всего, будет иметь семиместный салон.

Машина выбивается из общей стилистики корейской компании и, судя по простым формам, будет находиться в довольно бюджетном сегменте. Машина должна получить 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 160 л.с. В качестве коробок передач будут предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. А вот привод у машины будет только передним.

Скорее всего серийную версию Kia NP представят следующей весной на автосалоне в Пекине, сразу же после этого она пойдет в производство.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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