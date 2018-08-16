Компания Kia рассказала о новинках, которые привезет на Московский международный автосалон в конце августа этого года. К сожалению, все премьеры местные, ни европейских, ни мировых корейцы не планируют

Главным дебютантом Kia на автосалоне станет хэтчбек Ceed нового, третьего поколения. Созданный на новой платформе, он стал выглядеть более зрело и спортивно. Новинка претендует на лидерство в своем классе по уровню оснащения и наличию инновационных высокотехнологичных систем. Впервые, автомобиль этого класса будет оснащаться полностью светодиодными основными фарами и пакетом самых современных систем помощи водителю Drive Wise.

Новый Ceed стал первым из автомобилей Kia в России, для которого предлагается ассистент движения в полосе, соответствующий второму уровню систем автопилотирования. Также для Ceed сформирована адаптированная для России линейка двигателей. В нее вошел и абсолютно новый 1,4 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива мощностью 140 л. с. Модели, оснащенные этим двигателем, эксклюзивно комплектуются роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT. Официальный старт продаж нового KIA Ceed в России совпадает с датой открытия Московского автосалона – 29 августа. Также на выставке будет представлен новый универсал Ceed Sportswagon с кузовом универсал.

Еще одной премьерой станет третье поколение седана Kia Cerato, продажи которого в России начнутся в октябре 2018 года. Модель будет представлена на российском рынке с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1.6 л (128 л. с.) и 2.0 л (150 л. с.). 1,6-литровая версия может быть оснащена как 6 ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двухлитровый двигатель будет доступен только с АКП.

Привезут корейцы в Москву и обновленный кроссовер Sportage, продажи которого у нас начнутся в конце года. Линейка силовых агрегатов расширяется за счет включения нового бензинового двигателя 2,4 GDI мощностью 184 л. с. Впервые для Sportage, предлагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия (только с дизельным двигателем 2.0 CRDi). Автомобиль не только претерпел изменения в дизайне, но также получил более современное информационно-развлекательное оборудование и новые системы помощи водителю.

