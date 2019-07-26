Kia построила экстремальный Stinger

Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger. Автомобиль призван раскрыть весь потенциал модели и существует в единственном экземпляре.

Трековый Kia Stinger GT420 на 150 килограммов легче исходного Stinger GT-S: массу снизили за счет полного демонтажа внутренних панелей обшивки, аудиосистемы, заднего дивана, панорамной крыши и установки облегченного аккумулятора Lite Blox (минус 22 килограмма). Кроме того, в салоне «Стингера» теперь есть оригинальный каркас безопасности и пара гоночных ковшей Sparco.

В движение лифтбек приводит 3,3-литровый твин-турбо V6, который получил новый блок управления, свечи HKS M45il, фильтр нулевого сопротивления K&N и безкатализаторный выхлоп Milltek Sport. После доработок отдача двигателя составила 428 сил и 560 Нм момента, против 370 сил и 510 Нм момента у «гражданской» машины. Правда, все динамические характеристики производитель пока держит в секрете.