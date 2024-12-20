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20 дек 2024

Kia представил компактный кроссовер Syros

Kia представил компактный кроссовер Syros
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Kia представила новый небольшой кроссовер Syros, созданный для индийского рынка. Автомобиль длиной около 4 метров будет предложен с бензиновым или дизельным моторами

Дизайн Kia Syros выполнен в актуальной стилистике бренда. Автомобиль выделяется квадратной формой кузова, вертикальной светодиодной оптикой, а также защитными накладками на бампера, придающими модели внедорожный характер. Точные габариты кроссовера: 3995/1800/1665 мм., при колесной базе в 2550 мм. Заявленный объем багажника - 465 л. Внутри есть единый кластер “приборки” и мультимедийной системы, между которыми расположился 5-дюймовый информационный дисплей. В оснащении заявлены аудиосистема с 8 динамиками, 6 подушек безопасности, различные электрорегулировки и навигация.

Приводится в движение Syros либо 120-сильным 1,0-литровым бензиновым турбомотором, либо 116-сильным полуторалитровым дизельным двигателем. Оба агрегата могут работать как с механической, так и автоматической коробкой передач. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
kianewscenter

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