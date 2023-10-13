Kia представила два новых электромобиля и раскрыла технические характеристики EV5

Корейская компания Kia в ходе мероприятия EV DAY представила два концептуальных электромобиля: компактный кроссовер EV3 и седан EV4. Ожидается, что серийное производство начнется в следующем году

Оба автомобиля станут продолжателями электрифицированного модельного семейства EV, куда уже входят кроссоверы EV6 и EV9. К слову, к ним в ближайшее время должен присоединиться еще один кроссовер EV5. Его представили в марте этого года, а на EV DAY раскрыли некоторые технические характеристики. Так, стандартная модификация с передним приводом получит один электромотор мощностью 218 л.с. Батарея емкостью 64 кВт*ч позволит преодолеть до 530 км на одном полном заряде. За доплату автомобиль можно будет оснастить батарей на 88 кВт*ч. Запас хода в связи с этим увеличится до 720 км. Флагманское исполнение с полным приводом получит дополнительный электромотор мощностью 95 л.с. Запас хода с самой энергоемкой батареей составит 650 км.

Подробностей об EV3 и EV4 пока мало. На данный момент оценить автомобили можно только в плане дизайна. Фактически EV3 выглядит как компактная копия флагманского EV9. У них схожая форма кузова и передняя светодиодная оптика, но младший кроссовер получил оригинальные бампера, которые визуально выглядят более массивными, чем у EV9. Салон выполнен в минималистичном стиле. Привлекает внимание отсутствие физических кнопок. Управление всеми системами автомобиля происходит через центральный сенсорный экран. Такого же языка дизайна придерживается и EV4, но маркетологи компании рассказали, что данный автомобиль не является седаном а новым видом “4-дверки”.