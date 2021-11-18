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18 ноя 2021

Kia представила кроссовер EV9

Kia представила кроссовер EV9
Автор фото: фирма-производитель

Продолжаем говорить о новинках автосалона в Лос-Анджелесе. Сейчас речь пойдет про концепт от Kia

Мы уже рассказали про крупный кроссовер Hyundai под названием Ioniq7, теперь же настала пора рассказать про подобный автомобиль, но уже от марки Kia. Итак, встречайте -  Concept EV9. Да, как можно понять из названиая, перед нами тоже концепт, но в отличие от Hyundai его можно назвать более приземленным. Например, в EV9 присутствуют традиционные органы управления, тогда как в Ioniq7 их нет вообще.

В целом же новинка Kia получила очень минималистский дизайн. Это касается как экстерьера, так и интерьера. Отметим, что облик автомобиля создавался под руководством шеф-дизайнера Kia Карима Хабиба, прежде много лет работавшего в BMW.

Что касается технических компонентов, то производитель говорит о двухмоторной силовой установке, которая позволит автомобилю разгоняться до первой сотни за пять секунд ровно. Также заявлен 450-километровый запас хода.  Отметим, что концепт построен на платформе E-GMP. В базовой конфигурации шасси оснащено одним электромотором, расположенным у задней оси. Для полноприводной конфигурации добавляется второй двигатель. Батарея расположена в пределах колесной базы, под полом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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