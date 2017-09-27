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27 сен 2017

Kia представила седан дешевле Rio

Kia представила седан дешевле Rio
Автор фото: фирма-производитель

На китайском рынке дебютировало новое поколение седана Kia Pegas. У этой машины много родственного с нашим седаном Rio: оба они построены на одной платформе (а сам Rio это немного измененный седан китайский седан K2, который стоит на ступеньку выше Pegas).

Построен Pegas на платформе предыдущего поколения Kia K2. Его длина 4300 мм, колесная база равна 2570 мм, то есть он на 100 мм короче нашего Rio, но колесная база меньше всего на 30 мм.

Kia предлагает Pegas с безальтернативным 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 95 л.с. В качестве трансмиссии предлагаются 5-ступенчатая механическая коробка и 4-диапазонный «автомат».

В базовую комплектацию входят ABS, две подушки безопасности, кондиционер и аудиосистема. Стоит такой автомобиль в переводе на рубли около 430 тысяч. Топовая версия с кожаным салоном, мультимедией с 7-дюймовым экраном и другими опциями обойдется в 643 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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