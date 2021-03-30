Kia представила свой первый электрокроссовер

Корейский автопроизводитель представил свою первую разработку в области электрических кроссоверов – модель EV6.

В длину автомобиль получился сравнительно крупным автомобилем. Она составляет 4680 миллиметров. Но для сравнения - Kia Mohave, например, больше EV6 на добрых полметра. Что касается технических характеристик, то электрокроссовер базируется на платформе E-GMP и может иметь как задний, так и полный привод. Что касается силовых установок, то моноприводная модификация будет оснащаться электромотором, который развивает 230 лошадиных сил. Полноприводные же модификации приводятся в движение уже двумя моторами, которые развивают 325 лошадиных сил.

В EV6 устанавливаются батареи разных емкостей - 58 и 77,4 кВт·ч. Запас хода для кроссовера с самой емкой батареей составляет более пятисот километров. Интересно, что у автомобиля появится и заряженная версия с индексом GT. На данный момент известно только то, что мотор такого автомобиля будет развивать более 580 лошадиных сил.