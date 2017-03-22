Компания Kia приступила к тестам нового сверхбюджетного седана Pegas

Новинка, по словам представителей компании, должна стать самой доступной моделью в производственной гамме Kia, встав в иерархи ниже нынешнего Rio. Пока автомобиль будет доступен лишь для китайских клиентов, по цене от 72,9 тысяч юаней.

Внешность нового седана Pegas напоминает европейский Rio, однако, в отличие от него, лоукостер лишен светодиоидной оптики, вместо которой установлены обычные галогеновые фары. Помимо этого, в отделке салона применены более бюджетные материалы, да и само оформление выглядит проще.

Седан будет доступен для заказа с одним из двух бензиновых двигателей, 4-цилиндровым 100-сильным рядником объемом 1,4 литра и 123-сильным рядным 1,6. Так же известно, что в базовое оснащение автомобиля входит кондиционер и система мультимедиа. Появится ли новый корейский лоукостер на российском рынке пока не уточняется.