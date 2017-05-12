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12 май 2017

Kia представит шесть новинок в Европе

Kia представит шесть новинок в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Во время презентации фастбэка Kia Stinger на польском мотор-шоу в презентации был опубликован план Kia по выводу новых моделей на европейский рынок

Так в 2017 году компания планирует представить шесть новинок, из них три уже рассекречены: это Kia Picanto, Kia Rio и, собственно, Kia Stinger. Еще три новых модели Kia должна представить в течение 2018 года.

О том, что это будут за новинки пока ничего неизвестно. По всей видимости, в этом году будет показан компактный кроссовер Kia Stonic, который разделит платформу и техническую начинку с Hyundai Kona. Кроме того, в конце прошлого года и начале этого в объективы фотошпионов неоднократно попадал закамуфлированный Kia cee'd нового поколения. Не исключено, что его представят в конце этого года.

Европейский рынок — крайне важен для Kia, продажи которой здесь растут опережающими конкурентов темпами. У компании здесь есть как глобальные модели, такие как, например, Sorento или Optima, так и созданные специально для Старого Света (Kia cee'd).

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Kia

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