Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции

Южнокорейская компания дала понять конкурентам, что все еще способна удерживать лидирующие позиции на рынке кроссоверов

Южнокорейская компания дала понять конкурентам, что все еще способна удерживать лидирующие позиции на рынке кроссоверов, рассекретив новинку Kia Telluride. Она должна заменить предыдущую модель, продававшуюся в данном сегменте, Kia Mohave.

Компания Kia продемонстрирует кроссовер, отличающийся внушительными размерами, на Детройтском автосалоне. Первые покупатели смогут получить серийную версию в первой половине 2019 года.

Стоит заметить, что по сравнению с концептом этой модели, серийная версия лишилась "изюминки" в виде задних дверей, которые открывались против направления движения. Также в серию не пошли передние и задние фары концепта.

Kia Telluride был показан во время Недели моды, которая проходила в Нью-Йорке. Машина была продемонстрирована вместе с дополнительным оборудованием. На представленную версию были установлены специальные бамперы, шноркель, внедорожные покрышки, а также пластины из металла для защиты днища. Помимо этого, на крыше автомобиля был закреплен багажник, сделанный из преимущественно алюминия с небольшим добавлением дерева.