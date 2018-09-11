Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2018

Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции

Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции
Автор фото: musclecarszone.com

Южнокорейская компания дала понять конкурентам, что все еще способна удерживать лидирующие позиции на рынке кроссоверов

Южнокорейская компания дала понять конкурентам, что все еще способна удерживать лидирующие позиции на рынке кроссоверов, рассекретив новинку Kia Telluride. Она должна заменить предыдущую модель, продававшуюся в данном сегменте, Kia Mohave.

Компания Kia продемонстрирует кроссовер, отличающийся внушительными размерами, на Детройтском автосалоне. Первые покупатели смогут получить серийную версию в первой половине 2019 года.

Стоит заметить, что по сравнению с концептом этой модели, серийная версия лишилась "изюминки" в виде задних дверей, которые открывались против направления движения. Также в серию не пошли передние и задние фары концепта.

Kia Telluride был показан во время Недели моды, которая проходила в Нью-Йорке. Машина была продемонстрирована вместе с дополнительным оборудованием. На представленную версию были установлены специальные бамперы, шноркель, внедорожные покрышки, а также пластины из металла для защиты днища. Помимо этого, на крыше автомобиля был закреплен багажник, сделанный из преимущественно алюминия с небольшим добавлением дерева.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia КХЗ концепт

Kia сделала анонс нового компактного кроссовера для России

31 августа 2018
KIA Ceed SW 2018

KIA Ceed SW: с супербагажником для комфортабельных путешествий

29 августа 2018

Kia покажет в Москве четыре новинки

16 августа 2018
Kia Ceed

Kia назвала комплектации нового Ceed для России

08 августа 2018
Kia Rio

Kia обновила Rio и Sorento Prime для России

06 августа 2018
Kia Optima

В России появилась обновленная Kia Optima

03 августа 2018

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"
Hyundai Tucson - hyundai tucson 2019 три разных «тусана»
Тест драйв
07 сентября 2018

Hyundai Tucson
"Три разных «Тусана»"
KIA Optima - kia optima 2019: летайте бизнес-классом
Тест драйв
05 сентября 2018

KIA Optima
"Летайте бизнес-классом в… KIA Optima"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 9 1 8