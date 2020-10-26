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26 окт 2020

KIA раскрывает облик обновленного Rio X

KIA раскрывает облик обновленного Rio X
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors Russia & CIS HQ раскрывает внешний вид обновленного Rio X. Вслед за седаном Rio он получил яркий экстерьер и расширенное оснащение. Новое имя – Rio X указывает на особую роль кросс-хэтчбека в линейке бренда и призвано сделать акцент на качествах, присущих кроссоверам

Как и седан Rio, Rio X получил ряд обновлений дизайна. Хэтчбек стал выглядеть более уверенным и агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Более острые преломления линий, более объемный бампер и новые штрихи в дизайне фар подчеркивают фирменный тигриный облик. Экспрессивный вид создается также за счет увеличенного воздухозаборника и более геометрически четкого оформления противотуманных огней. Доработаны элементы и в задней части: бампер дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.

Под капотом изменений нет: модель по-прежнему будут оснащать бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
KIA

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