KIA раскрывает облик обновленного Rio X

KIA Motors Russia & CIS HQ раскрывает внешний вид обновленного Rio X. Вслед за седаном Rio он получил яркий экстерьер и расширенное оснащение. Новое имя – Rio X указывает на особую роль кросс-хэтчбека в линейке бренда и призвано сделать акцент на качествах, присущих кроссоверам

Как и седан Rio, Rio X получил ряд обновлений дизайна. Хэтчбек стал выглядеть более уверенным и агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Более острые преломления линий, более объемный бампер и новые штрихи в дизайне фар подчеркивают фирменный тигриный облик. Экспрессивный вид создается также за счет увеличенного воздухозаборника и более геометрически четкого оформления противотуманных огней. Доработаны элементы и в задней части: бампер дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.

Под капотом изменений нет: модель по-прежнему будут оснащать бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом».