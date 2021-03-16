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16 мар 2021

Kia рассекретила новый кроссовер

Kia рассекретила новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн представил новый электрический кроссовер. Его облик – новое слово во всем корпоративном дизайне – так будут выглядеть все новые автомобили марки

Впрочем, за все автомобили говорить не будем – рассмотрим саму новинку.  В целом кроссовер нельзя назвать таковым.  Автомобиль больше походит на некоторое кросс-купе. Этому способствует низкий силуэт и некоторые решения из мира спортивных автомобилей вроде спойлера интегрированного в крышку багажника. Что касается салона, то здесь все лаконично –  строгие материалы отделки, экраны и сенсорные панели.

Технические характеристики содержатся в строжайшем секрете. Правда, есть предположение, что в данном аспекте EV6 позаимствует как платформу, так и силовые установки у представленного недавно вседорожника Hyundaqi Ioniq 5. Напомним, что самая мощная силовая установка развивает здесь 306 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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