Kia рассекретила новый кроссовер

Корейский концерн представил новый электрический кроссовер. Его облик – новое слово во всем корпоративном дизайне – так будут выглядеть все новые автомобили марки

Впрочем, за все автомобили говорить не будем – рассмотрим саму новинку. В целом кроссовер нельзя назвать таковым. Автомобиль больше походит на некоторое кросс-купе. Этому способствует низкий силуэт и некоторые решения из мира спортивных автомобилей вроде спойлера интегрированного в крышку багажника. Что касается салона, то здесь все лаконично – строгие материалы отделки, экраны и сенсорные панели.

Технические характеристики содержатся в строжайшем секрете. Правда, есть предположение, что в данном аспекте EV6 позаимствует как платформу, так и силовые установки у представленного недавно вседорожника Hyundaqi Ioniq 5. Напомним, что самая мощная силовая установка развивает здесь 306 лошадиных сил.