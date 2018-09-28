Kia Rio и Kia Soul в «красной комплектации»

Компания «KIA Motors» информирует о начале продаж новых ограниченных версий «Red Line» для двух своих моделей: Рио и Соул

Машины уже в салонах дилеров, их можно покупать и заказывать.

«Red Line» - специальные версии. Они выпускаются ограниченным количеством. От топовых версий линейки стандартных авто они отличаются заметным рестайлингом внешнего вида, специальной эмблемой и наличием нескольких встроенных опций.

Производитель обращает внимание покупателей, что, приобретая автомобили в исполнении спецверсий, они экономят на стоимости встроенных опций порядка 30 тысяч рублей. При этом владелец получает эксклюзивную машину ограниченной серии, созданную на базе топовых версий.

В комплектации «Red Line», кроме внешних отличий, входят дневные LED огни, фары проекционного типа, большой сенсорный экран мультимедиа, 17-дюймовые легкосплавные диски, специальные стильные вставки и кожаные элементы внутри салона. Красная строчка ряда кожаных частей подчёркивает название серии.

В дополнение к базовым опциям доступны дополнительные электронные помощники и аксессуары.