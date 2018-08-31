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31 авг 2018

Kia сделала анонс нового компактного кроссовера для России

Kia сделала анонс нового компактного кроссовера для России

Компания из Южной Кореи заявила, что в ближайшее время продемонстрирует модель, которая должна конкурировать в классе SUV-B

Kia занимается разработкой нового автомобиля для рынка России. Это будет уникальный кроссовер небольшого размера, сборка которого будет происходить на территории РФ.

По словам топ-менеджеров компании, данное авто будет представлено в скором будущем. Также заявлено, что модель должна занять топовую позицию в классе SUV-B. Hyundai Creta, востребованная на российском рынке, скорее всего будет конкурировать с моделью от Kia в одном сегменте.

Чтобы узнать примерные характеристики, стоит обратиться к концепту Kia, который носит название КХЗ. Он имеет в длину 4,27 метра, ширина составляет 1,78 м., а высота 1,63 м. Колесная база равняется 2,59 метра. Двигатели планируются из числа актуальных в линейке Kia. Поэтому модель ожидается как с атмосферным мотором, так и с турбированным. В машине может быть установлена как шестиступенчатая механическая, так и автоматическая коробки передач.

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