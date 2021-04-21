KIA Seltos горят

Похоже, что в США начинается бум отзывных компаний. Сперва Subaru отозвала свой Crosstrek, а теперь и Kia забирает на сервисы модели Seltos. Любопытно, что причина и там, и тут одна – угроза возгорания.

Если в случае Subaru проблема обнаружилась в катушке зажигания, на которую подается напряжение даже при выключенном зажигании, то у Seltos загвоздка кроется в термообработке двухлитрового мотора. Ее выполнили не по правилам, в результате чего происходит дефект маслосъемных колец. Ну а сам дефект чреват потерей мощности двигателя, или возгоранием из-за попадания масла на раскаленные детали.

Как будут «фиксить» проблему? Очень просто – диагностикой и заменой двигателя в случае обнаружения брака. Затронет ли американский отзыв Россию - неизвестно. Впрочем, в нашей стране тоже происходили отзывы данной модели – последний был в июле прошлого года. Проблема заключалась в неработающей блокировки рулевой колонки.