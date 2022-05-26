Kia снимет с производства модели K5 и Stinger

Европейские СМИ сообщают, что корейский автопроизводитель откажется от седана и фастбэка в ближайшие три года по причине низкого спроса на них

Инсайдеры полагают, что от Stinger снимут с производства уже в следующем квартале. Идеологическим преемником модели станет электрокар EV6, причем речь идет о самых мощных модификациях модели. Что касается седана K5, то его преемником также станет электрокар, но какой - неизвестно. Зато мы знаем, что К5 будут снимать с глобальных рынков постепенно.

Собственно, такую политику компании связывают не только с падением популярности седанов по всему миру, но и общей ориентации автомобильной промышленности на производство электромобилей и гибридов. Самое интересное заключается в том, что в KIA отказались комментировать вышеуказанную информацию. Представители компании лишь сделали заявление о том, что и Stinger и K5 являются важными частями продуктовой линейки бренда.