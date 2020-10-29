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29 окт 2020

Kia создаст новое поколение военных вездеходов

Kia создаст новое поколение военных вездеходов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia Motors расширит программу разработки военного транспорта и в ближайшее время займется созданием типовой платформы для армейских машин следующего поколения

На сегодняшний день Kia поставила армиям Южной Кореи и других стран более 140 000 военных машин. Туда вошли девять основных типов транспортных средств и около 100 их вариаций грузоподъемностью от 250 килограммов до пяти тонн. В 2001 году компания разработала 15-тонный спасательный вездеход, а позднее представила многоцелевой внедорожник с двигателем, автоматической трансмиссией и полным приводом от Mohave.

В ноябре 2019 года Kia выиграла конкурс армии Южной Кореи на создание новых военных грузовиков грузоподъемностью 2,5 и 5 тонн. Согласно контракту, компания разработает универсальную платформу для таких машин и спроектирует новый защищенный «пятитонник». По умолчанию грузовики будут оснащать семилитровым дизелем, автоматической коробкой передач, АБС и противобуксовочной системой, а также ассистентом парковки, навигацией и подогревом сидений.

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