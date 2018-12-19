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19 дек 2018

Kia Telluride готовится к презентации

Kia Telluride готовится к презентации

Презентация флагманского внедорожника от Kia состоится уже совсем скоро – зимой  следующего года на автосалоне в Детройте. Для поддержания интереса концерн решил выпустить очередной тизер, который напоминает о том, что автомобиль будет большим и квадратным

Интересно, что информации о модели достаточно много, однако дизайн, например, до сих пор не раскрывается. В новом тизере можно разглядеть лишь оптику, несколько линий кузова и решетку радиатора.  В дополнение, были продемонстрированы некоторые элементы салона, включая переднюю панель с большим блоком управляющих кнопок.

В технической части – конкретики куда больше. По предварительной информации Kia Telluride будет оснащаться мотором V6, объемом 3.8 литра и мощностью в 291 лошадиную силу. В паре с ним установят современный автомат на восемь ступеней. Подобные агрегаты устанавливаются и на его собрата - Hyundai Palisade. Производство Telluride для США наладят на заводе в штате Джорджия, в продажу он поступит предположительно весной. В линейке Telluride кросс займет позицию флагмана – то есть он окажется дороже Sorento

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При написании новости использовалась информация:
Vercity, Авторамблер

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