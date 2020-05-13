Kia выпустит новый кроссовер. В этом замешаны Porsche

Компания Kia ведет разработку нового электрического кроссовера, который по своей динамике разгона с места до «сотни» сможет сравниться с некоторыми суперкарами

Принципиально новый SUV с «зеленой» силовой установкой был анонсирован в марте 2019 года, когда Kia показала на Женевском автосалоне прототип под названием Imagine. Внешность электромобиля создавалась специалистами дизайн-центра Kia в немецком Франкфурте. Разработчики описывали новинку как «гибрид седана и кроссовера».

Серийный автомобиль построят на модульной платформе E-GMP. В разработке кроссовера примет участие хорватская компания Rimac, которая, например, уже сотрудничает с маркой Porsche. Новинка от Kia получит ту же бортовую электрическую систему с напряжением в 800 вольт, что используют на Porsche Taycan. Кроссовер Kia сможет ускоряться с места до первой «сотни» менее чем за 3 секунды, а его максимальный запас хода без подзарядки составит порядка 480 километров.