Kia выпустит очень маленький электромобиль

Руководитель европейского филиала Kia Эмилио Эррера заявил, что компания рассматривает возможность выпуска маленького городского электромобиля, который стал бы альтернативой общественному транспорту

В беседе с Auto Express Эмилио Эррера намекнул, что на разработку очень дешёвого электрокара Kia побудила пандемия коронавируса и дебют квадрицикла Citroen Ami. Специалист заявил, что людям нужна альтернатива общественному транспорту, чтобы чувствовать себя в безопасности, поэтому корейская фирма уверена в «реальном потенциале» маленьких электромобилей.

Руководитель европейского филиала Kia заявил, что целевой аудиторией для нового электромобиля будут городские жители, поэтому новинка не отличится большим запасом хода. Зато Эррера дал понять, что подписка на электрокар Kia будет стоить сравнимо с безлимитным проездом на общественном транспорте, и компания предложит различные варианты аренды сити-кара.