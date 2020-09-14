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14 сен 2020

Kia задумалась о выпуске рамного внедорожника и пикапа

Kia задумалась о выпуске рамного внедорожника и пикапа

Уже в 2023 году модельный ряд корейского бренда могут пополнить рамный внедорожник с мощным дизельным мотором и полноприводный пикап

Компания Kia задумалась о выпуске рамного внедорожника, который мог бы составить конкуренцию Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает австралийское издание Motoring. По их данным, премьера такого автомобиля может состояться в 2023 году. Однако на эти сроки может повлиять целый ряд факторов, в том числе развитие ситуации с пандемией COVID-19. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Все технические характеристики машины держатся в секрете. В Motoring предположили, что новинку могут укомплектовать 3,0-литровым турбодизельным мотором, который уже устанавливается на кроссовер под названием Genesis GV80. Мощность агрегата составляет 278 л. с. и 588 Н•м крутящего момента. В начале 2020 года руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Альберт Бирманн заявил, что этот двигатель «может найти в будущем много применений». Разумеется, внедорожник от Kia также укомплектуют системой полного привода и блокировкой дифференциалов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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