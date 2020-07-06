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6 июл 2020

Kia запатентовала в России названия для новых моделей

Kia запатентовала в России названия для новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

В базе Роспатента зарегистрировали два новых имени — K4 и K6

Компания Kia запатентовала в России два названия для будущих моделей. Товарные знаки Kia K4 и Kia K6 зарегистрировали на сайте российского института промышленной собственности в начале недели. Интересно, что модели K6 нет в «глобальной» гамме Kia, а имя K4 присвоено компактному седану для китайского рынка.

Пока компания никак не комментирует регистрацию новых имён в базе Роспатента. Отметим, что новое поколение бизнес-седана Optima будет продаваться по всему миру, в том числе и в России под именем K5. Не исключено, что со временем будут переименованы и другие модели: например, обозначение K6 может получить преемник Kia Stinger.

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