Китайский Kia EV5 отправляется на мировые рынки

Компания KIA выводит электрический кроссовер EV5 на новые рынки. Первыми станут Австралия и Таиланд. До этого модель выпускалась исключительно для китайского рынка

В плане дизайна EV5 выглядит, как уменьшенный EV9. Габариты: 4615/1875/1715 мм., при колесной базе в 2750 мм. Кроссовер оснащается единой цифровой платформой мультимедийной системы и “приборки” с двумя экранами на 12,3 дюйма, дополнительной 5-дюймовой панелью управления 3-зонным климат-контролем, сиденьями с функцией массажа, до 7 подушками безопасности, а также системой i-Pedal, которая позволяет управлять автомобилем одной педалью.

В Поднебесной EV5 переднеприводный и оснащается электромотором мощностью 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Однако для экспортных рынков автомобиль дополнительно будет комплектоваться еще одним электродвигателем на 95 л.с. Привод - полный. Заявленный разгон до “сотни” - 8,5 и 6,1 с. соответственно. Максимальная скорость - 185 км/ч. Для Китая предложены два аккумулятора емкостями 64,2 или 88,1 кВт*ч с запасом хода 530 и 720 км (по циклу CLTC).