Корейские киловатты

Компания Kia показала первое изображение электрического концепта, с помощью которого бренд расскажет об эмоциональном походе к электрификации. Автомобиль будет представлен на Женевском автосалоне

На фотографии можно увидеть автомобиль с расширенными колесными арками, мускулистым капотом, светящимся логотипом и необычной головной оптикой с окантовкой. Об автомобиле вообще нет пока другой информации, за исключением заявления шеф-дизайнера Kia Motors Europe Грегори Гийома о том, что «при взгляде на шоу-кар «учащается пульс».

Стиль концепта разработан европейским центром дизайна Kia во Франкфурте. По словам господина Гийома, целью нового шоу-кара является демонстрация не технологий, а, в первую очередь, дизайна. Компании важно донести мысль о том, что автомобильный дизайн — это нечто захватывающее и ошеломляющее. «Новый шоу-кар станет наглядным воплощением стремления компании к дальнейшему развитию притягательного мира электромобилей» - сообщил господин Гийом.