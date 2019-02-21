Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2019

Корейские киловатты

Корейские киловатты
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia показала первое изображение электрического концепта, с помощью которого бренд расскажет об эмоциональном походе к электрификации. Автомобиль будет представлен на Женевском автосалоне

На фотографии можно увидеть автомобиль с расширенными колесными арками, мускулистым капотом, светящимся логотипом и необычной головной оптикой с окантовкой. Об автомобиле вообще нет пока другой информации, за исключением заявления шеф-дизайнера  Kia Motors Europe Грегори Гийома о том, что «при взгляде на шоу-кар «учащается пульс».

Стиль концепта разработан европейским центром дизайна Kia во Франкфурте. По словам господина Гийома, целью нового шоу-кара является демонстрация не технологий, а, в первую очередь, дизайна. Компании важно донести мысль о том, что автомобильный дизайн — это нечто захватывающее и ошеломляющее. «Новый шоу-кар станет наглядным воплощением стремления компании к дальнейшему развитию притягательного мира электромобилей» - сообщил господин Гийом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia SP concept 2018

Апрельская премьера «ККК»

05 февраля 2019

Kia везет в Женеву новый кроссовер

01 февраля 2019
Kia Riо 2019

Kia Rio плюс два

01 февраля 2019

Ждем Mohave

01 февраля 2019
Kia K900

Корейское видение роскоши

25 января 2019
Kia Soul EV 2020

Явление «Электросоула»

25 января 2019

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018 Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 становится «классиком»
Тест драйв
15 февраля 2019

Nissan X-Trail
"Становится «классиком»"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин
Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"

Написано новостей:

2 2 8 3 8