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24 июл 2020

Названа дата премьеры очень дешёвого кроссовера Kia

Названа дата премьеры очень дешёвого кроссовера Kia
Автор фото: фирма-производитель

KIA Motors India сегодня публикует первый официальный эскиз нового субкомпактного кроссовера, который уже готов к серийному производству – KIA Sonet. Премьера новинки состоится седьмого августа

Концептуальная модель Sonet впервые была показана широкой публике на выставке Delhi Auto Expo 2020, и ее яркий, свежий дизайн вызвал восторженную реакцию. Публикуемое сегодня изображение подтверждает, что Sonet, полноценная премьера которого состоится уже до конца лета, готов стать новым эталоном стиля среди субкомпактных кроссоверов, привнося в сегмент новую динамику.

Рендерное изображение Sonet дает представление о том, что модель следует современному фирменному стилю KIA, сочетающему эмоциональный дизайн и проникнутый духом молодости задор. «Создавая новый KIA Sonet, мы хотели, чтобы этот субкомпактный кроссовер выглядел настолько уверенно и мускулисто, насколько обычно выглядят только значительно более крупные автомобили. Воплощением такой идеи стал автомобиль, который кажется нам отличным кроссовером: с уникальной спортивной энергетикой, уверенным обликом, динамичным силуэтом. Мы также с бескомпромиссным вниманием подошли буквально к каждой детали KIA Sonet, к подбору цветов и материалов. Подобное вдохновение стало возможным исключительно благодаря великому культурному наследию Индии, к которому обратились наши дизайнеры, - говорит старший вице-президент KIA Motors и руководитель Дизайн-центра KIA Карим Хабиб (Karim Habib).

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