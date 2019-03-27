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27 мар 2019

Новая спецсерия KIA в партнерстве с Лигой Европы UEFA

Новая спецсерия KIA в партнерстве с Лигой Европы UEFA
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовали продажи автомобилей KIA новой специальной серии, посвященной сотрудничеству бренда с Лигой Европы UEFA. Она  представлена на базе моделей Picanto, Rio, Optima, Sportage и Sorento Prime

Модель Picanto специальной серии подготовлена на базе комплектации 1,2 4АТ Comfort, от которой отличаются легкосплавными колесными дисками размерности 15” с шинами 185/55 R15, передними фарами проекционного типа, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, а также наличием противотуманных фар.

Для моделей Rio и Rio X-Line специальная серия предлагается на базе комплектации Luxe. Все Rio X-Line специальной серии получили, среди прочего, решетку радиатора с отделкой хромом и черным глянцем и светодиодные задние фонари.

Седаны Optima специальной серии подготовлены на базе комплектации Prestige. Список опций безопасности и комфорта дополнен системой контроля слепых зон, ассистентом выезда с парковки задним ходом RCTA и системой кругового обзора с 4 камерами, вентиляцией передних сидений, электроприводом переднего пассажирского сиденья и контурной подсветкой интерьера с возможностью выбора одного из 6 цветов.

Cпециальная серия UEFA Europa League для Sportage создана на базе комплектации Luxe. Здесь имеются полностью светодиодные основные и противотуманные фары и задние фонари, система бесключевого доступа Smart Key с кнопкой запуска двигателя и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Сиденья кроссоверов получили эффектную комбинированную отделку.

Кроссоверы Sorento Prime UEFA Europa League подготовлены на базе комплектации Prestige. Внешне автомобили специальной серии отличаются легкосплавными колесными дисками 19 и светодиодными противотуманными фарами. Также здесь предлагается система контроля слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом, интеллектуальная система автоматической парковки и система кругового обзора с 4-мя камерами и электрический стояночный тормоз.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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