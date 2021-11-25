Новый гибрид Kia Niro позаимствовал дизайн концепт-кара

На выставке Mobility Show в Сеуле Kia показала второе поколение компактных гибридных кроссоверов Niro. В этом поколении корейцы решили сделать ставку на яркий дизайн и экологичные комплектующие. Внешность новинки во многом повторяет концепт-кар HabaNiro 2019 года – в оформлении кузова использованы крупные контрастные элементы.

Интерьер одновременно и футуристичен, и минималистичен. Приборы сделаны виртуальными и объединены в один стилистический элемент с экраном навигации. Разумеется, есть поддержка всех популярных протоколов подключения смартфонов.

Пока известно, что покупателям предложат два варианта гибридных установок – классическую HEV и подключаемую PHEV. Более точные характеристики пока не раскрыты, но уже известно, что Niro будет автоматически переключаться на электротягу в так называемых «зеленых зонах» городов – это районы, где использование ДВС жестко ограничено. Кроме того, владелец Niro сможет задать собственные зеленые зоны в меню автомобиля и подъезжать к дому, не используя ДВС.

Увы, в России Niro не появится. У нас эту нишу закрывают машины с традиционными силовыми установками, а Niro создан для рынков США, Европы и Южной Кореи.