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29 июл 2024

Новый Kia K8 удивит своим дизайном

Новый Kia K8 удивит своим дизайном
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia поделилась первыми изображениями дизайна обновленного седана K8. Презентация модели должна состояться в следующем месяце

Судя по изображениям, дизайн автомобиля был полностью пересмотрен. Главная фишка нового облика - это сложная оптика, состоящая из многочисленных вертикальных диодных элементов. Она дополняется яркими светящимися полосами по краям передней части. Блоки фар такой же формы и структуры установлены и в задней части автомобиля. Также можно заметить, что автомобиль лишился привычной решетки радиатора, которую теперь заменит чуть более крупный воздухозаборник на переднем бампере.

Изображений салона и информации о технических характеристиках нет. Предположим только, что разработчики сделали интерьер более минималистичным. Что касается моторной гаммы, то скорее всего, обновленный Kia K8 будет предложен не только в виде гибрида, но и бензиновыми “атмосферниками” объемом 2,5 и 3,5 л.

При написании новости использовалась информация:
mk.co

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