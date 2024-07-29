Новый Kia K8 удивит своим дизайном

Компания Kia поделилась первыми изображениями дизайна обновленного седана K8. Презентация модели должна состояться в следующем месяце

Судя по изображениям, дизайн автомобиля был полностью пересмотрен. Главная фишка нового облика - это сложная оптика, состоящая из многочисленных вертикальных диодных элементов. Она дополняется яркими светящимися полосами по краям передней части. Блоки фар такой же формы и структуры установлены и в задней части автомобиля. Также можно заметить, что автомобиль лишился привычной решетки радиатора, которую теперь заменит чуть более крупный воздухозаборник на переднем бампере.

Изображений салона и информации о технических характеристиках нет. Предположим только, что разработчики сделали интерьер более минималистичным. Что касается моторной гаммы, то скорее всего, обновленный Kia K8 будет предложен не только в виде гибрида, но и бензиновыми “атмосферниками” объемом 2,5 и 3,5 л.