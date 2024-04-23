Новый пикап Kia Tasman показали в красочном камуфляже

Компания Kia понемногу начинает рассекречивать свой новый пикап под названием Tasman. Были опубликованы изображения, демонстрирующие некоторые элементы дизайна автомобиля

Судя по всему, пикап получит внушительные габариты, но точные данные пока не приводятся. Дизайн у модели выполнен в “квадратной” стилистике. Можно заметить крупную решетку радиатора с вертикальными прорезями и необычную светодиодную оптику, блоки которой слегка выпирают по краям кузова. Кабина 4-дверная, соответственно, в салоне до пяти посадочных мест. Интерьер пока держится в секрете, но ожидается, что он будет сопоставим с Kia EV9.

Kia Tasman станет глобальной моделью, которая появится на рынках Австралии, Африки, Ближнего Востока и родной Южной Кореи. Предположительно, пикап получит 2,2-литровый “турбодизель” в связке с автоматической коробкой передач. Продажи запланированы на 2025 год.