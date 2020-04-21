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21 апр 2020

Новой Kia Optima проведут операцию по увеличению

Новой Kia Optima проведут операцию по увеличению

Нет, не того, о чем вы могли подумать, а всего лишь  габаритов. Да, седан обзаведется удлиненной версией, которая будет эксклюзивом для китайского рынка

Расстояние между осями у длиннобазного Kia K5/Optima составит 2900 миллиметров, что на 50 миллиметров больше, чем у обычного седана. Общая длина модели увеличится с 4905 до 4980 миллиметров. Судя по фотографиям, у китайской машины будет немного другая внешность: появятся металлизированные вставки в переднем бампере, а над формой заднего проведут легкую пластику.

Вдобавок у локальных K5 изменится гамма двигателей. Базовым мотором длиннобазного седана станет «турбочетверка» 1.5 семейства Smartstream, развивающая 170 сил и 253 Нм момента. В пару к ней предложат старый семиступенчатый «преселектив». Вторым агрегатом станет двухлитровый наддувный двигатель на 240 сил и 353 Нм момента, сопряженный с восьмидиапазонным «автоматом».

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