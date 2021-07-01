Обновленный Kia Cerato приедет в Россию в сентябре

Компания Kia начнет российские продажи обновленного седана Cerato в сентябре 2021 года. Его исходный аналог, модель K3 была представлена еще в апреле текущего года.

Да, K3 миру показали еще весной. С предшественником автомобиль практически идентичен – единственное заметное отличие заключается в измененном переднем бампере и новой оптике с светодиодными дневными ходовыми огнями. Да, самое главное – эта модель одна из первых получила новый логотип.

Что касается моторной гаммы, то текущий Cerato доступен на отечественном рынке с мотороми 1.6 и 2.0, мощностью в 126 и 150 лошадиных сил соответственно. Вполне возможно , что она будет дополнена полуторалитровым турбо-мотором, который скоро появится на модели Ceed.