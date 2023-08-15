Опубликованы изображения Kia EV5

Компания Kia получила разрешение на серийное производство электрического кроссовера EV5 в Китае, в связи с этим в интернете появились первые изображения экстерьера новинки

Напомним, что концепт-версия кроссовера была представлена в марте 2023 года на Шанхайском автосалоне. Единственное отличие - привычные зеркала заднего вида вместо камер. В дизайне прослеживается черты недавно представленного Kia EV9, который стоит на ступень выше в модельном ряду компании. Габариты EV5 составляют: 4615х1875х1715 мм., а колесная база - 2750 мм.

Известно, что автомобиль получит батарею емкостью 82 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 600 км на одном полном заряде. Автомобиль можно будет заряжать от зарядки не более чем в 400 вольт.