Первый электрокар Kia: подробности

Корейский автопроизводитель все активнее переходит на «зеленый» путь. Первая электрическая новинка будет представлена уже в этом году

Известно об автомобиле немного, и вся информация сосредотачивается вокруг технической составляющей. Сообщается, что машину построят на платформе E-GMP от Hyundai. Кроме того, она будет показывать неплохие характеристики в плане запаса хода (ориентировочная величина – около пятисот километров). Динамика тоже не будет слабым местом – разгон до сотни у автомобиля будет занимать немногим более трех секунд.

Из интересных функции можно отметить наличие быстрой зарядки и комплекс автопилота второго уровня. Напомним, что данный уровень предполагает лишь вспомогательное действие систем, вроде контроля полосы или адаптивного круиз-контроля. Однако, с 2023 года автомобили Kia уже перейдут на третий уровень автопилота.