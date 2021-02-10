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10 фев 2021

Первый электрокар Kia: подробности

Первый электрокар Kia: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Корейский автопроизводитель все активнее переходит на «зеленый» путь. Первая электрическая новинка будет представлена уже в этом году

Известно об автомобиле немного, и вся информация сосредотачивается вокруг технической составляющей. Сообщается, что машину построят на платформе E-GMP от Hyundai. Кроме того, она будет показывать неплохие характеристики в плане запаса хода (ориентировочная величина – около пятисот километров). Динамика тоже не будет слабым местом – разгон до сотни у автомобиля будет занимать немногим более трех секунд.

Из интересных функции можно отметить наличие быстрой зарядки и комплекс автопилота  второго уровня. Напомним, что данный уровень предполагает лишь вспомогательное действие систем, вроде контроля полосы или адаптивного круиз-контроля. Однако, с 2023 года автомобили Kia уже перейдут на третий уровень автопилота.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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