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30 ноя 2021

Пикап Kia – такое возможно?

Пикап Kia – такое возможно?

В разговоре с британским изданием Autocar шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб признался, что был бы рад появлению пикапа. Интересно, что в сети уже несколько месяцев подряд ходят слухи о том, что разработка такой модели ведется активными темпами

Отметим, что, по мнению дизайнера,  американский рынок благосклонно принимает новые модели пикапов, что подтверждается высокими продажами Hyundai Santa Cruz. Что касается пикапа Kia, то его, скорее всего, построят на базе внедорожника Mohave. Соответственно,  автомобиль может приводиться в движение 250-сильным турбо-дизелем либо 3.5-литровым бензиновым мотором.

Внешность автомобиля не раскрывается, но на неофициальных рендерах автомобиль демонстрируют в варианте с одинарной кабиной. По слухам презентация модели состоится в 2023 году, правда официального подтверждения этой информации нет. Более того,  топ-менеджмент марки заявляет, что вероятность появления такой модели в обозримом будущем  невысока.

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