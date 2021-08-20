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20 авг 2021

Почему в Россию не приедет гибридный Kia Sorento

Почему в Россию не приедет гибридный Kia Sorento

Автопроизводитель расширяет территорию продаж электрифицированного кроссовера, но в России он не появится. Причины это решения известны.

На самом деле все прозаично - наш рынок просто не удовлетворяет определенным условиям, то есть у нас нет достаточно развитой инфраструктуры для подзаряжаемых гибридов, равно как и для электромобилей. Теперь давайте разберемся в том, что мы потеряли.

Итак, под капотом гибридного Sorento располагается силовая установка, которая  состоит из турбомотора 1.6  и электрического двигателя.  Общая мощность  превышает отметку в 260 лошадиных сил. На электрическом ходу автомобиль способен проехать около пятидесяти километров.

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