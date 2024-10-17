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17 окт 2024

Появились первые изображения нового пикапа Kia Tasman

Появились первые изображения нового пикапа Kia Tasman
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала первые изображения нового пикапа Tasman без камуфляжа. Премьера модели ожидается в конце этого месяца

На фотографиях можно увидеть, что пикап получит 4-дверный кузов с квадратным дизайном в стилистике EV9. Также можно заметить похожую переднюю оптику, состоящую из вертикальных светодиодных полос. Точные габариты и размер грузового пространства пока не сообщаются. Фотографии интерьера будут опубликованы ближе к дате презентации.

Известно, что Kia Tasman будет оснащаться дизельным мотором. Вероятно, речь идет о 2,2-литровом агрегате мощностью 202 л.с. Этот же мотор устанавливается на Santa Fe и Sorento. С другой стороны, пикап может получить более мощный 3,0-литровый дизельный V6, чтобы уверенно выглядеть на фоне своих главных конкурентов в лице Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, и Isuzu D-Max.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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