Появились первые изображения нового пикапа Kia Tasman

Компания Kia опубликовала первые изображения нового пикапа Tasman без камуфляжа. Премьера модели ожидается в конце этого месяца

На фотографиях можно увидеть, что пикап получит 4-дверный кузов с квадратным дизайном в стилистике EV9. Также можно заметить похожую переднюю оптику, состоящую из вертикальных светодиодных полос. Точные габариты и размер грузового пространства пока не сообщаются. Фотографии интерьера будут опубликованы ближе к дате презентации.

Известно, что Kia Tasman будет оснащаться дизельным мотором. Вероятно, речь идет о 2,2-литровом агрегате мощностью 202 л.с. Этот же мотор устанавливается на Santa Fe и Sorento. С другой стороны, пикап может получить более мощный 3,0-литровый дизельный V6, чтобы уверенно выглядеть на фоне своих главных конкурентов в лице Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, и Isuzu D-Max.