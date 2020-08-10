Представлен Kia Sonet

Корейская Kia Motors провела онлайн-презентацию серийной версии нового субкомпактного кроссовера Kia Sonet. Трансляция шла из Индии, поскольку именно эта восточная страна является целевым рынком для автомобиля, однако, модель будет глобальной

Sonet построен на единой платформе с появившимся в 2019 году Hyundai Venue, но кузов у Kia — полностью оригинальный. Как и ожидалось, серийный Сонет снаружи минимально отличается от одноименного шоу-кара, показанного в феврале на выставке Auto Expo 2020 в Нью-Дели. Экстерьер слегка упростили: вместо выдвижных дверных ручек применены обычные под естественный хват, вместо видеокамер заднего вида — традиционные наружные зеркала, чуть менее эмоциональной стала пластика кузовных элементов.

Индийцам предложат два бензиновых двигателя и один дизельный. К первой категории относятся атмосферный объемом 1,2 л или турбированный объемом 1,0 л, ко второй — 1,5-литровый турбодизель. Выбор коробок передач зависит от двигателя, всего их четыре — 5- и 6-ступенчатая «механика», 6-ступенчатый «автомат» и 7-ступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена.