Представлен KIA Telluride

На автосалоне в Детройте показали серийный KIA Telluride, который встал на ступеньку выше Sorento. Отметим, что кроссовер должен добраться и до России. Скорее всего это произойдет в конце нынешнего года

Некоторые уже успели окрестить новую модель преемником KIA Mohave, хотя это немного некорректно. Mohave был рамным внедорожником, а Telluride получил несущий кузов. Кстати, автомобиль построен на одной платформе с Hyundai Palisade, однако он получился крупнее своего собрата.

Под капотом самого большого кроссовера KIA установлен атмосферный V6 3.8 GDI, мощность которого оценивается в 295 л.с. Он агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом». В зависимости от версии привод может быть передним или полным.

Интересно, что производитель намеренно обращает внимание на американское происхождение KIA Telluride: создание автомобиля было инициировано в американском офисе компании, внешний вид разработали в калифорнийской дизайн-студии KIA, а собирать его будут на заводе в Джорджии. Кстати, дизайн серийного Telluride во многом повторяет одноименный концепт-кар 2016 года.