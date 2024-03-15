Kia покажет обновленный седан K4 уже в этом месяце

Компания Kia в преддверии премьеры, которая должна состояться 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке, опубликовала небольшой тизер, раскрывающий дизайн нового седана K4

Судя по изображениям, автомобиль получит кузов в стиле фастбек. Вероятно, дизайн был вдохновлен концептуальным автомобилем Kia EV4, который показали в прошлом году. У них похожие блоки передней и задней оптики, а также форма ската крыши. Новый Kia K4 на американском рынке придет на замену более компактного седана Kia Forte, который последний раз обновился в 2021 году.

Ожидается, что в моторной гамме K4 будут находиться как бензиновые моторы объемами 1,6 л. и 2,0 л., так и гибридные силовые установки. Также по примеру старшего седана K5 можем предположить, что новинка получит двигатель, работающий на газе.