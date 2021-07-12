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12 июл 2021

Представлен VIP Kia-Carnival.

Представлен VIP Kia-Carnival.

Kia презентовала VIP-версию минивэна Kia Carnival High Limousine для внутреннего рынка Южной Кореи.  Здесь совсем иное позиционирование!

Во-первых, здесь всего лишь четыре места в салоне (в обычном минивэне их восемь). Но эти места просто роскошны – например задние кресла здесь могут раскладываться в кровать. Более того – каждое из них обладает функцией массажа. Нюанс -  в салоне установлены массажеры для ступней! Пол в салоне отделан ламинатом!

Любопытно, что простор в салоне обеспечивается пластиковой надстройкой крыши, которая обеспечивает больше воздуха.  К слову, такое решение еще и позволило разместить 21-дюймовый экран на потолке. В техническом плане машина осталась неизменной – под капотом располагается 2.5-литровый мотор V6. Единственный момент – подвеска здесь перенастроена.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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