Представлен VIP Kia-Carnival.

Kia презентовала VIP-версию минивэна Kia Carnival High Limousine для внутреннего рынка Южной Кореи. Здесь совсем иное позиционирование!

Во-первых, здесь всего лишь четыре места в салоне (в обычном минивэне их восемь). Но эти места просто роскошны – например задние кресла здесь могут раскладываться в кровать. Более того – каждое из них обладает функцией массажа. Нюанс - в салоне установлены массажеры для ступней! Пол в салоне отделан ламинатом!

Любопытно, что простор в салоне обеспечивается пластиковой надстройкой крыши, которая обеспечивает больше воздуха. К слову, такое решение еще и позволило разместить 21-дюймовый экран на потолке. В техническом плане машина осталась неизменной – под капотом располагается 2.5-литровый мотор V6. Единственный момент – подвеска здесь перенастроена.