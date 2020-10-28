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28 окт 2020

Рисовать новые модели Kia будет выходец из BMW

Рисовать новые модели Kia будет выходец из BMW

В Kia Motors назначили нового вице-президента по дизайну — его зовут Вон Кю Кан. Он займет должность в ноябре и станет трудиться под руководством Карима Хабиба, старшего вице-президента по дизайну

Господин Кан будет специализироваться на разработке перспективных решений и займется «управлением стратегией развития дизайна Kia, придавая очертания идеям как экстерьера, так и интерьера всех моделей бренда». До недавнего времени Кан трудился креативным директором BMW Group Designworks в Шанхае (Китай), где руководил процессом разработки дизайна автомобилей. Одним из самых ярких его проектов стал концепт-кар BMW 3.0 CSL Hommage, созданный в честь спорткупе BMW 3.0 CSL 1972 года.

«Для меня большая честь присоединиться к команде дизайнеров Kia, особенно в то время, когда автомобильная промышленность сталкивается с такими радикальными изменениями, — комментирует Кан. — Я уверен, что Kia сыграет важную роль в том, какой будет новая эра дизайна, имея широкий спектр электрифицированных продуктов и идей по развитию мобильности. Я очень рад быть частью этого путешествия в будущее вместе с увлеченной командой дизайнеров Kia и рад возможности внести свой вклад в усиление продуктовой линейки и дизайн-стратегии. Убежден, что полученные мной знания будут способствовать развитию Kia, и я с нетерпением жду работы с командой в новых творческих направлениях» - цитирует топ-менеджера портал Drom.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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