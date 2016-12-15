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15 дек 2016

Российские продажи Kia в ноябре выросли на 3,7 процентов

Российские продажи Kia в ноябре выросли на 3,7 процентов
Автор фото: фликр.ком

Как указывается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года южнокорейская компания Kia продемонстрировала положительную динамику продаж на российском рынке.

Согласно отчету экспертов Комитета, в прошлом месяце официальные дилеры Kia в России передали в руки своих клиентов 14 651 автомобиль, улучшив свой прошлогодний результат на 3,7%. Такой высокий показатель продаж обеспечил компании 3-е место в общем рейтинге среди всех автопроизводителей, представленных в нашей стране.

По итогам одиннадцати минувших месяцев на российском рынке было реализовано 136 374 южнокорейских автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 8%. За отчетный период доля Kia на российском рынке увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 11,1%.

Бессменным драйвером продаж южнокорейского автопроизводителя на российском рынке в ноябре остается модель Rio. За месяц на территории РФ было продано 8 408 таких автомобилей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в этом месяце Kia Rio заняла только второе место по объемам продаж в общем рейтинге моделей. В период с января по ноябрь россияне приобрели 79 633 таких автомобиля, падение к АППГ составило 10,4%.

На втором месте во внутреннем рейтинге компании (13-ое место в общем зачете)  располагается кроссовер Sportage. За отчетный период объемы реализации этой модели составили 2 241 экземпляр – на 3,2% больше, чем год назад. В январе-ноябре на российских дорогах появилось 17 264 новых южнокорейских кроссовера, что на 6,2% ниже показателя 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает модель cee’d. В ноябре компания сумела реализовать 1 232 таких автомобиля, падение продаж к ноябрю прошлого года составило 12,3%. Объем продаж этой модели с начала года составил 13 926 экземпляров, падение в годовом отношении было зафиксировано на уровне 21%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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