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8 фев 2017

Российские продажи Kia выросли почти на 14 процентов

Российские продажи Kia выросли почти на 14 процентов
Автор фото: фликр.ком

Как указывается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе южнокорейская компания Kia продемонстрировала положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным аналитиков Комитета, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей южнокорейского автопроизводителя был зафиксирован на уровне 10 306 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 13,9%. Стоит отметить, что такой высокий результат позволил Kia занять второе место в январском рейтинге российского рынка. Кроме того, за отчетный период доля компании на российском рынке увеличилась на 2,2 процентных пункта и составила 13,2%.

В структуре российских продаж компании 10,1% приходится на сделки с корпоративными клиентами. В количественном выражении этот показатель составил 1 043 автомобиля – на 22% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярным автомобилем у российских потребителей в модельном ряду Kia осталась модель Rio. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 5 693 таких автомобилей, улучшив свой прошлогодний результат на 60,2%. Кроме того, в январе Kia Rio стала абсолютным лидером российского рынка.

Следом за ним идет кроссовер Sportage (12-ое место в общем зачете). В январе россияне приобрели 1 565 экземпляров этой модели, что на 34,9% меньше, чем за АППГ.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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