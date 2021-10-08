Стартовали продажи обновленного Kia K5

Компания Kia Russia & CIS сообщает, что 8 октября на территории Российской Федерации стартовали продажи седанов бизнес-класса Kia K5 в спецификациях 2022-го модельного года. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 1 774 900

Обновления данного рестайлинга нельзя назвать революционными. Цветовая гамма пополнилась двумя оттенками – красным и серебристо-серым. Также бизнес-седан примерил на тебя новый логотип марки. Также клиентам теперь предлагается новый вариант отделки салона красной кожей в комплектациях со спортивным дизайн-пакетом GT Line (комплектации GT Line и GT Line+).

К слову о комплектациях, с рестайлингом произошел их пересмотр. Теперь в комплектации Classic в версии с двигателем 2.0 MPI Kia K5 оборудован мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Теперь уже начиная с комплектации Comfort для версии с двигателем 2.0 MPI доступен электрообогрев лобового стекла, при этом само стекло выполняется по гидрофобной (водоотталкивающей) технологии. У пассажиров заднего ряда появились 2 разъема USB для подзарядки мобильных устройств.

В комплектацию Style (с двигателями как 2,0 л, так и 2,5 л) добавлен подогрев задних сидений. Кроме того машину будут оснащать телематическим комплексом Kia Connect, который обеспечивает возможность дистанционного открытия и запуска автомобиля, а также управления некоторых функций машины вроде климатической установки.