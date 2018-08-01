Китайский рынок для компании Kia — ключевой, потому корейцы стараются максимально расширить гамму выпускаемых здесь моделей для местного рынка. И, конечно же, особый акцент делается на кроссоверы

Несмотря на то, что на китайском рынке уже есть субкомпактный кроссовер Kia KX2, который является родственником «нашей» Hyundai Creta, Kia представила локализованный вариант своего субкомпактного кроссовера Kia Stonic, который получил индекс KX1.

Внешние отличия от европейской версии минимальны: иная накладка в переднем бампере, «бумеранги» дневных ходовых огней в нем, другие зеркала и пересмотренная графика задних фонарей.

В интерьере отличий от Kia Stonic больше. Здесь экран мультимедийной системы интегрирован в центральную часть передней панели, боковые дефлекторы вентиляции круглые, а не прямоугольные, установлен иной руль и блок управления климатической установкой.

Kia KX1 будет оснащаться 1,4-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах форсировки: 95 и 100 л.с. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Привод, естественно, только передний: полноприводные кроссоверы не пользуются спросом на местном рынке.

Никаких шансов на то, что Kia KX1 в каком-либо виде доедет до России нет. Но корейцы обещают сделать для нашего рынка отдельную более доступную модель.