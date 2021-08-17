В Kia готовятся представить загадочный Seltos

Почему именно Seltos? Все просто, в тизере, анонсирующем премьеру новой модели, которая состоится через несколько дней, фигурирует именно он.

С большой долей вероятности нам покажут внедорожный вариант «Селтоса». Концепт этого автомобиля показали еще в прошлом году на автосалоне в Дели, да и представители фирмы заявили, что ключевым рынком для Project X (таинственная новинка) станет именно Индия, так что появление внедорожного Seltos выглядит вполне себе оправданным.

Если судить по концепту, то все отличия будут сводиться лишь к появлению внедорожного обвеса. Силовые установки будут позаимствованы у стандартного кроссовера. То есть под капотом будет находиться либо атмосферный движок 1.6 или турбированный агрегат 1.4. Отметим, что индийский «Селтос» оснащается и полуторалитровым 115-сильным турбодизелем.