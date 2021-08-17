Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2021

В Kia готовятся представить загадочный Seltos

В Kia готовятся представить загадочный Seltos
Автор фото: фирма-производитель

Почему именно Seltos? Все просто, в тизере, анонсирующем премьеру новой модели, которая состоится через несколько дней, фигурирует именно он.

С большой долей вероятности нам покажут внедорожный вариант «Селтоса». Концепт этого автомобиля показали еще в прошлом году на автосалоне в Дели, да и представители фирмы заявили, что ключевым рынком для Project X (таинственная новинка) станет именно Индия, так что появление внедорожного Seltos выглядит вполне себе оправданным.

Если судить по концепту, то все отличия будут сводиться лишь к появлению внедорожного обвеса. Силовые установки будут позаимствованы у стандартного кроссовера. То есть под капотом будет находиться либо атмосферный движок 1.6 или турбированный агрегат 1.4. Отметим, что индийский «Селтос» оснащается и полуторалитровым 115-сильным турбодизелем.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электрический Kia Soul подготовили для пляжного отдыха

10 августа 2021
KIA Mohave 2020 кресла

В Россию приехала новая версия Kia Mohave

10 августа 2021
Kia Cerato (2022)

В Калининграде началось производство обновленного седана Kia Cerato

02 августа 2021
Kia Cerato (2022)

Обновленный Kia Cerato сертифицирован для российского рынка

27 июля 2021

Новый Kia Soul заметили во время тестов

27 июля 2021
Kia Sportage (2022)

Kia Sportage превратился в Гибрид

23 июля 2021

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 8 4