В KIa представили семиместный кроссовер

Компактный кроссовер Kia Sonet, который был представлен летом прошлого года, обзавелся семиместной версией

Не ждите существенных откровений в дизайне – их попросту нет. Перед нами все тот же Sonet, которому лишь слега увеличили задний свес – ради размещения третьего ряда. Любопытно, что стандартный Sonet был создан для рынка Индии, тогда как удлиненный вариант на этом рынке предлагаться не будет. Причина проста – обычный Sonet обладал длиной меньше четырех метров, что обеспечивало ему серьезные льготы в плане транспортного налога.

Удлиненная версия, в первую очередь, предназначается для рынка Индонезии. К слову, силовые установки здесь совершенно другие. Если индийский Sonet оснащается и традиционными, и турбированными моторами, то индонезийский кроссовер будет приводиться в движение одним единственным мотором 1.6 на 115 лошадиных сил вкупе с вариатором.